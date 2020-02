Lazio-Inter è sfida di filosofie gestionali: che differenze sul mercato – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” sottolinea le differenze tra Inter e Lazio sul mercato. Ci sono ben 150 milioni di distanza.

DIFFERENZE GESTIONALI – Un punto di distacco in classifica, 150 milioni di differenza sul mercato. Lotito bada alle spese, spera nelle idee del ds Tare, spende spiccioli rispetto a Juve e Inter, ha riscelto la linea dell’austerità e della continuità, spera che basti per lo scudetto. Suning no, per lui al portafogli non si comanda, ha dato vita ad una rivoluzione. Inzaghi ha ottenuto ciò che ha potuto ottenere dal mercato, anche qualcosa in meno: un centravanti, ad esempio, il Giroud dei sospiri di gennaio. Lotito, mai così misericordioso durante il mercato di riparazione, ha provato a regalarglielo. Conte, beato lui, facendogli una testa grande così, da Suning e Marotta ha avuto tutto (o quasi) quello che ha chiesto (in mezzo a tanti brontolii). Ma a Giroud ha dovuto rinunciare anche lui perché il Chelsea non l’ha dato a nessuno.

NUMERI – La differenza più netta tra Lazio e Inter sta nei 149 milioni in più (diciamo 150 tondi) spesi dai nerazzurri nel giro di sei mesi. E’ accentuata anche nel monte ingaggi: 70 milioni per la Lazio, 145 per l’Inter comprendendo i costi legati ai cartellini e ai contratti di allenatori e staff tecnici. Inzaghi guadagna 2 milioni, Conte 10 (più due di bonus). Le differenze di valori economici delineano le fisionomie delle squadre, non il loro peso in campo, almeno fino ad oggi.