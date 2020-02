Lazio-Inter è sfida bestiale! Conte e Inzaghi mettono Sarri in crisi – GdS

“La Gazzetta dello Sport” presenta il big match Lazio-Inter di questa sera. Una partita carica di fascino storico, ma estremamente importante per un presente che si chiama scudetto. La rincorsa di Antonio Conte e Simone Inzaghi sta mettendo pressione ai bianconeri di Maurizio Sarri. La sfida di stasera potrebbe dirci molto sulle reali ambizioni di primato di queste due sorprendenti creature

CLASSICA – Lazio-Inter era diventata una classica della zona Champions League da un paio d’anni. Il presunto tradimento di Stefan de Vrij e la capocciata di Matias Vecino avevano contornato l’immagine di una Lazio eternamente timida, quando si trattava di togliersi la maschera. Ma il carattere ciclico della storia è fatto per essere smentito, e le difficoltà eccezionali della Juventus hanno almeno un paio di risposte concrete. La prima risiede negli errori intestini, sui quali Maurizio Sarri sta già lavorando, ma la seconda motivazione fa capo alle due pretendenti. Sì, perché per la prima volta, in Serie, alla 24a giornata, si incontrano due squadre che sommano 107 punti (Inter 54, Lazio 53). I biancocelesti vengono da 18 risultati utili consecutivi: l’ultima sconfitta risale proprio al match d’andata contro l’Inter, a San Siro. Antonio Conte e la sua legione sono caduti soltanto una volta, nello scontro diretto con la Juventus che aveva mostrato tutti i limiti di un cantiere ancora aperto.

MOTIVAZIONI – Per questi motivi, e non solo, Lazio-Inter vale tanto. Tantissimo. È a tutti gli effetti una partita scudetto, nonostante le due squadre abbiano perso confidenza con determinate altitudini. La sfida in sé è proprietaria di un bagaglio storico non indifferente: dalle lacrime di Ronaldo alla sfida Champions del 20 maggio 2018. Ad oggi, invece, il big match dell’Olimpico offre un ventaglio di stelle e fuoriclasse invidiabile: in difesa c’è lo scontro tra i titani Francesco Acerbi e de Vrij. In mezzo al campo c’è il numero uno degli assist, Luis Alberto, contro Marcelo Brozovic, reduce da una staffilata al volo nel derby. Davanti, per finire, il capocannoniere del campionato, Ciro Immobile (25 gol), contro la coppia più forte: Lautaro Martinez (11) e Romelu Lukaku (17). Bastano questi spiccioli per dare spessore a Lazio-Inter?

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Luigi Garlando