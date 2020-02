Lazio-Inter Ã¨ la partita di de Vrij, prima da ex a Roma – GdS

Lazio-Inter è la partita di de Vrij, prima da ex a Roma – GdS

La “Gazzetta dello Sport” sottolinea che Lazio-Inter vedrà il ritorno di de Vrij a Roma nei panni dell’ex, quasi due anni dopo.

PRIMA VOLTA – Dalle lacrime all’addio a Roma, fino al ritorno nella vecchia casa con la maglia nerazzurra addosso. Quasi due anni dopo la notte della Champions laziale sfumata davanti all’Inter, Stefan de Vrij domani sera giocherà per la prima volta all’Olimpico contro i biancocelesti. Quella partita è il passato, ora Stefan è uno dei leader (silenziosi) dell’Inter. Decisivo al centro dei tre dietro e bravo anche con i piedi in costruzione.

PARTITA TOSTA – Nella scorsa stagione aveva saltato tutti e tre gli incroci, all’andata c’era e ora eccolo di nuovo al centro della difesa di Conte. Il 20 maggio del 2018, quando già da alcuni mesi aveva scelto l’Inter dopo non aver rinnovato il contratto, fu una giornata lunghissima anche per l’olandese: molti volevano che non giocasse, Inzaghi si fidò di lui schierandolo e Stefan provocò il rigore del 2-2 di Icardi. Poi, dopo mesi, il presidente Lotito non fece sconti: «La Champions l’abbiamo persa per colpa di de Vrij».