Lazio-Inter, duello Luis Alberto-Calhanoglu: per i due momento simile – TS

Sulle colonne del Tuttosport, oggi in edicola, tiene banco Lazio-Inter, big match dell’ottava giornata di Serie A in programma questa sera. La sfida vedrà, tra gli altri, il duello fra Luis Alberto e Hakan Calhanoglu

DUELLO – In Lazio-Inter, uno dei duelli più interessanti sarà quello fra Luis Alberto e Hakan Calhanoglu. Secondo il numero odierno di Tuttosport, entrambi sono pupilli di Simone Inzaghi. Ma, per motivi diversi, i due centrocampisti non arrivano alla sfida dell’Olimpico nel loro momento migliore. Lo spagnolo, in questa stagione, sotto la guida di Sarri, non riesce ad esprimersi al meglio. Calhanoglu, in difficoltà, è reduce da un piccolo problema alla caviglia, e potrebbe partire dalla panchina. Nonostante le difficoltà, però, il tecnico nerazzurro lo stima e lo ritiene una parte fondamentale del gruppo.

Fonte: Stefano Scacchi – Tuttosport