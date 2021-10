Lazio-Inter, è allarme difesa per Sarri: chi tra Patric e Radu? – TS

Lazio-Inter, Maurizio Sarri secondo quanto riportato oggi da TuttoSport cambierà inevitabilmente qualcosa in vista della sfida in programma sabato 16 ottobre, considerando l’assenza pesante di Acerbi.

SOSTITUTI – Lazio-Inter, è emergenza difesa per Sarri. Il tecnico cambierà inevitabilmente qualcosa in vista della sfida contro l’Inter, considerando l’assenza per squalifica di Acerbi (a rischio di ulteriori sanzioni per il supplemento d’indagine su condotta antisportiva della Procura FIGC). Al momento in difesa secondo il quotidiano di Torino, si salva il solo Luiz Felipe. Patric garantisce l’impostazione dal basso ma ha evidenti limiti in marcatura. Rimane dunque Radu, che però è visto dal tecnico come sostituto di Hysaj a sinistra.

Fonte: TuttoSport – Simone Di Stefano