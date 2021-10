Lazio-Inter, Dzeko unica punta. Ballottaggio Calhanoglu-Perisic – TS

Sulle colonne del Tuttosport, oggi in edicola, si fa il punto su Lazio-Inter e sulle possibili scelte di Inzaghi per il match dell’Olimpico, in programma sabato alle 18

LA PROBABILE – Lazio-Inter è in programma sabato alle 18. Per la sfida, Inzaghi, dovrà fare i conti con le condizioni dei calciatori sudamericani, di rientro quasi a ridosso del match. In particolare da verificare le condizioni di Correa, reduce da un infortunio, e di Lautaro Martinez. In base al responso dei due argentini, il tecnico nerazzurro, secondo Tuttosport, potrebbe decidere di varare il 3-5-1-1 con Dzeko unica punta e uno tra Hakan Calhanoglu ed Ivan Perisic a supporto. A centrocampo potrebbe esserci l’esordio, dal 1′, per Roberto Gagliardini che ha lavorato, in settimana, ad Appiano Gentile.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport