Lazio-Inter, due in e due out per Inzaghi: primi indizi da Appiano Gentile!

Simone Inzaghi torna a lavorare con i suoi uomini in vista di Lazio-Inter di lunedì sera. Ad Appiano Gentile arrivano i primi indizi sui recuperati e sugli assenti a quattro giorni dalla gara.

DI NUOVO AL LAVORO – Il campo richiama nuovamente alla concentrazione la squadra di Simone Inzaghi, reduce da una partita complicata e dal finale amaro in Champions League. Dopo la prima sconfitta europea i nerazzurri devono immediatamente spostare il focus di nuovo sul campionato, dove lunedì dovranno farsi trovare pronti in occasione di Lazio-Inter. Mentre i biancocelesti proprio questa sera saranno ancora impegnati in Europa, con la gara di Conference League in casa dell’Ajax, gli uomini di Inzaghi proseguono con la preparazione del match della sedicesima giornata di campionato.

I recuperati e gli indisponibili di Inzaghi a -4 da Lazio-Inter

IL PUNTO – Proprio da Appiano Gentile, dove questa mattina si è svolta la seduta dall’allenamento dei nerazzurri, arrivano le prime indicazioni in vista di Lazio-Inter. Mister Inzaghi, che torna a fare visita all’Olimpico da grande ex, in una sfida così importante ritrova due giocatori: Denzel Dumfries e Tajon Buchanan. Come si evince dalle immagini pubblicate dai canali ufficiali nerazzurri, infatti, entrambi i calciatori hanno svolto regolarmente l’allenamento in gruppo. Il centrocampista olandese era reduce da un attacco influenzale mentre il canadese da una sorta di affaticamento, come spiegato dall’allenatore nerazzurro al termine della sfida contro il Bayer Leverkusen. Restano ancora fuori, a circa quattro giorni da Lazio-Inter, Benjamin Pavard e Francesco Acerbi. L’assenza del difensore francese dai campi di Appiano Gentile non stupisce, visto che tornerà a disposizione solo a gennaio. Fa più notizia, invece, il fatto che l’italiano continui a non allenarsi col resto del gruppo nerazzurro.