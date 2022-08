Lazio-Inter, un dubbio per Inzaghi. Mkhitaryan out ma c’è un recupero

Si avvicina Lazio-Inter, terza giornata di campionato. Inzaghi ha un dubbio da risolvere a centrocampo. Intanto dall’infermeria c’è un recupero ma non è Mkhitaryan

DUBBIO E INFERMERIA − Manca poco per Lazio-Inter. Inzaghi così come Maurizio Sarri (vedi articolo) sta ragionando sul centrocampo da schierare all’Olimpico domani sera (ore 20.45). Come riporta Sport Mediaset, c’è un dubbio tra Roberto Gagliardini e Hakan Calhanoglu. In vantaggio c’è al momento il turco anche se non è da escludere una sorpresa finale. Intanto, ad Appiano Gentile si è rivisto in gruppo Raoul Bellanova. Sarà a disposizione nella sfida di Roma. Verso il forfait invece Henrikh Mkhitaryan, possibile rientro in vista della Cremonese.