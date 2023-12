Lazio-Inter, difesa di ferro. Calhanoglu non brilla. Le pagelle – TS

Archiviata la vittoria dell’Inter in casa della Lazio, in casa nerazzurra si pensa già al prossimo impegno di campionato per provare a mantenere la prima mini-fuga della stagione. Tuttosport, in attesa del nuovo round, ha dato i voti in pagella.

NUMERI – In attesa di scendere nuovamente in campo, Tuttosport archivia le pagelle dell’Inter all’indomani della vittoria contro la Lazio all’Olimpico. Yann Sommer porta a casa l’ennesimo 6 dopo una gara dove si è visto poche volte per buona fortuna dell’Inter. Stesso 6.5 per tutto il pacchetto difensivo con Bisseck, Acerbi e Bastoni che portano a casa l’ennesimo voto pieno di sufficienza. Il giovane tedesco, così come Bastoni giocano con concretezza e lucidità mentre Acerbi resta concentrato nonostante i fischi. Per Matteo Darmian, invece, solo 6 (si fa per dire) dopo una partita giocata più sulla difensiva.

CENTROCAMPO – Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella vanno a casa con un sette pieno e una partita giocata con personalità. Il centrocampista armeno gioca una gara di copertura e si fa notare poco, per l’azzurro invece tanta lucidità nel raddoppio dell’Inter e un lavoro di disimpegno in area. Solo un sei per Hakan Calhanoglu che risulta meno brillante del solito. 6.5 invece per Dimarco che gioca anche lui sulla difensiva e prova a fare le classiche imbucate quando può.

OFFENSIVI – Anche per Marcus Thuram arriva un 7 che è decisivo su ogni palla giocata, cerca senza paura la profondità. Solo 6.5 invece per Lautaro Martinez che resta bloccato dopo una gara di fatica, ma basta l’aggancio del gol per farla diventare positiva. Inzaghi porta invece a casa un 7 pieno dopo una prova di forza collettiva della sua squadra.

Fonte: Tuttosport – S.BO