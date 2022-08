Lazio-Inter, decisione last minute su Lazzari! Ancora 2 dubbi per Sarri – Sky

Lazio-Inter è la sfida in programma stasera all’Olimpico alle ore 20.45, valevole per la terza giornata di Serie A (vedi ultime sui nerazzurri). Sarri ha ancora due ballottaggi da scogliere mentre Lazzari rimane in dubbio. Di seguito quanto rivelato dall’inviato di Sky Sport, Danilo Petrucci

DUBBI – Lazio-Inter si avvicina sempre di più con il fischio d’inizio fissato alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. Maurizio Sarri, oltre a dover sciogliere due ballottaggi a centrocampo, dovrà decidere se lanciare dal 1′ Manuel Lazzari: «Lazzari ha avuto la febbre ma è stato convocato ugualmente. La decisione definitiva sulla sua presenza dal 1′ avverrà solo poco prima di scendere in campo: Hysaj al suo posto se non dovesse farcela. In difesa insieme a Romagnoli ci sarà ancora Patric con Marusic a completare il reparto e Provedel confermato tra i pali. I dubbi sono soprattutto a centrocampo dove manteniamo due ballottaggi: Cataldi è in vantaggio su Marcos Antonio mentre Vecino sembra aver superato nuovamente Basic. L’unico certo del posto è Milinkovic-Savic. In attacco torna Pedro dal 1′ insieme a Immobile e Zaccagni».