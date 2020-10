Lazio-Inter, Conte sceglie Barella? Sensi verso la conferma: la probabile

Lazio-Inter si giocherà domenica pomeriggio alle 15, importante in ottica campionato per capire la condizione della squadra affrontando una delle squadre più attrezzate del campionato, tenendo in considerazione che rispetto la scorsa stagione non ha cambiato praticamente nulla. Antonio Conte si affida a Stefano Sensi e sceglie ancora Nicolò Barella.

LA PROBABILE – Verso Lazio-Inter, Antonio Conte verso la conferma del 3-4-1-2 con il ritorno di Nicolò Barella tra i titolari in coppia con Arturo Vidal a centrocampo. Riposano dunque Roberto Gagliardini e Marcelo Brozovic per dare posto ancora a Stefano Sensi titolare dietro le due punte che saranno Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. In difesa torna Alessandro Bastoni nella posizione di centro-sinistra con Stefan de Vrij al centro e il ritorno di Danilo D’Ambrosio nel centro-destra. Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Vidal, Young; Sensi; Lautaro Martinez, Lukaku.