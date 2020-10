Lazio-Inter, Conte ruota gli uomini in difesa. Eriksen dalla panchina? – SM

Antonio Conte SPAL-Inter

Lazio-Inter si avvicina. Antonio Conte è al lavoro per preparare la sfida e studia la formazione in vista della sfida in programma domenica alle 15:00. Il tecnico nerazzurro potrebbe decidere di ruotare gli uomini in difesa. A centrocampo, Eriksen, dovrebbe partire dalla panchina. Le ultime da “SportMediaset”

CAMBI – Lazio-Inter è alle porte. Antonio Conte studia la formazione migliore in vista della sfida dell’Olimpico, in programma domenica alle 15:00. In difesa, dovrebbe riposare Aleksandar Kolarov. Al suo posto torna Alessandro Bastoni che dovrebbe agire al fianco di Stefan de Vrij ed uno tra Milan Skriniar e Danilo D’Ambrosio. Confermati Achraf Hakimi e Ashley Young sugli esterni, con Nicolò Barella che dovrebbe tornare in campo dal 1′ al fianco di Arturo Vidal. In caso di forfait del cileno pronto Roberto Gagliardini. Sulla trequarti Stefano Sensi favorito su Christian Eriksen, ancora verso la panchina. In attacco torna dall’inizio la coppia Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.