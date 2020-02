Lazio-Inter, Conte tiene due reparti uguali al Napoli. Formazione, tre cambi

Lazio-Inter è uno scontro diretto fondamentale per la testa della classifica in Serie A. Alle ore 20.45 si scende in campo sapendo il risultato della Juventus, che pur senza Cristiano Ronaldo non dovrebbe avere problemi in casa col Brescia. Conte, in formazione, dovrebbe cambiarne tre rispetto al KO col Napoli.

SCONFITTA DA RISCATTARE – Squadra che perde (quasi) non si cambia. Per Lazio-Inter la formazione di Antonio Conte dovrebbe ricalcare in due reparti su tre la stessa vista nella serata di Coppa Italia, dove i nerazzurri sono apparsi scarichi. Non si cambia in difesa, col rientro di Alessandro Bastoni in Serie A dopo la squalifica nel derby, e pure in attacco, dove a tornare è Lautaro Martinez pure lui reduce da una sanzione (a febbraio in campionato ancora non ha giocato). In porta il discorso è stato “rinviato”: in conferenza stampa il tecnico ha detto di rivolgersi al medico per Samir Handanovic (vedi articolo), ma oggi dovrebbe toccare di nuovo a Daniele Padelli. I cambi sono ancora a centrocampo, riproponendo la stessa Inter vista in mezzo col Milan. Non scocca ancora il momento di Christian Eriksen, fin qui titolare solo a Udine: conferma per Matias Vecino, decisivo con la Lazio il 20 maggio 2018. Rispetto a mercoledì l’uruguayano sostituirà l’infortunato Stefano Sensi, poi l’Inter cambia sugli esterni: Antonio Candreva per Victor Moses e Ashley Young per Cristiano Biraghi. Questa la probabile formazione di Conte per Lazio-Inter: Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; R. Lukaku, Lautaro Martinez.