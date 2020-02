Lazio-Inter, Conte non ha piano B! No spazio...

Lazio-Inter, Conte non ha piano B! No spazio per Eriksen? Young padrone

Lazio-Inter si è conclusa con la vittoria della squadra di Simone Inzaghi, che sorpassa i nerazzurri in classifica piazzandosi al secondo posto dietro la Juventus. L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” premia Ashley Young e bacchetta Conte. Di seguito le pagelle

CONTE 5 – Non ha un piano B, non è un caso che aspetti l’ultimo quarto d’ora scarso per provare a cambiare faccia alla sua Inter. Davvero non c’è spazio per Eriksen in una mediana con così poca qualità? Solo una vittoria su 5 incontri con le prime 5: troppo poco per restare lassù.

YOUNG 6,5 – Giovane nell’animo, mica solo nel cognome: fa tutto il campo per aprire a chiudere l’azione del vantaggio, quasi conquista un rigore, di gran lunga l’uomo più pericoloso. Il rinforzo è azzeccato, la fascia sinistra nerazzurra ha un padrone, si diverte contro Marusic.

SKRINIAR 5 – Fuori fase, non ne azzecca una. Il pasticcio del rigore ha più colpevoli, ma lui prende la pena più grande svirgolando un intervento maldestro anche solo nell’idea. Costringe Conte a cambiargli posizione, talmente tante sono le mancate letture sugli inserimenti di Milinkovic.

DIFESA – Padelli (5): vero che non vede partire il pallone, ma la reattività nell’andare giù su Milinkovic è quella di una tartaruga. Il riscatto (parziale) su Immobile non sposta il risultato; Godin (5,5): il più attento davanti a Padelli: sa come si masticano, queste partite. Ma l’ingresso di Correa gli rovina la serata, finisce in difficoltà nelle letture anche lui; De Vrij (5,5): primo tempo da dominatore, gigante tra i fischi. Ma la ripresa è un incubo. E il rigore non è il peccato più grave, Immobile per due volte gli fila via davanti agli occhi.

CENTROCAMPO – Candreva (6): qualità garantita, il destro che manda in crisi Strakosha è la specialità della casa. Pulito e puntuale, esce solo perché nel serbatoio non c’era più benzina; Vecino (5,5): gira alla larga da Luis Alberto e non se ne capisce il motivo. Avrebbe spazio, ne approfitta quasi mai in ripartenza. Non pulisce l’area regalando la chance da tre punti a Milinkovic Brozovic (6,5): esce lui e tutti a chiedersi perché. Tiene in piedi l’Inter, unico a reggere il confronto qualitativo in mezzo. Ha piede caldo e testa lucida, un bene per la Lazio che sia uscito; Barella (5): lo vedi dalla parte di Milinkovic e si intuisce subito che qualcosa non sarebbe andato. Timido in copertura, si rialza nella ripresa ma non abbastanza per pulire la coscienza.

ATTACCO – Lukaku (5): si allaccia con Acerbi ma le sue sponde non portano frutti. Conclude poco, non trova quasi mai il compagno Lautaro. Prova a prendersi una punizione, calciata malissimo; Lautaro Martinez (5): ne fa ammonire due, almeno si salva da un giudizio peggiore. Non è questo il vero Toro, altrimenti non si spiegherebbero le attenzioni di Barcellona e compagnia.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Davide Stoppini