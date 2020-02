Lazio-Inter, Conte con Eriksen. Riecco Bastoni titolare: la probabile – GdS

Lazio-Inter, ecco la probabile formazione – secondo la “Gazzetta dello Sport” – che il tecnico Antonio Conte metterà in campo domenica sera per lo scontro diretto: dentro Christian Eriksen e Alessandro Bastoni.

LA PROBABILE – In vista di Lazio-Inter, Antonio Conte “cambia” e schiera Christian Eriksen titolare contro i biancocelesti: il centrocampista danese è in vantaggio rispetto Matìas Vecino. Ballottaggio a destra tra Danilo D’Ambrosio e Antonio Candreva, quest’ultimo in vantaggio rispetto il difensore. Torna Alessandro Bastoni titolare dopo la squalifica, al posto di Diego Godin.

Secondo la rosea dunque, ecco la probabile formazione dell’Inter (3-4-1-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.