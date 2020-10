Lazio-Inter, Conte cambia ancora? Vidal c’Ã¨! Chance Perisic: la probabile

Lazio-Inter, Conte cambia ancora? Vidal c’è! Chance Perisic: la probabile

Antonio Conte Inter

Lazio-Inter, Antonio Conte prova a mescolare ancora le carte in tavola in vista del primo esame contro una big del campionato (vedi articolo), forte di una rosa lunga e attrezzata. Arturo Vidal ci sarà, riposa Stefano Sensi? Ivan Perisic insidia Ashley Young a sinistra (QUI le probabili formazioni).

LA PROBABILE – Verso Lazio-Inter, Antonio Conte può ancora mescolare le carte in tavola grazie una rosa forte e finalmente lunga rispetto la scorsa stagione. Primo esame contro una delle big del campionato, candidate alla corsa per lo scudetto. Il tecnico valuta la panchina per Stefano Sensi così da lanciare Arturo Vidal nella posizione di trequartista dietro le due punte. Solito ballottaggio in avanti tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, visto l’ottimo momento del cileno ma senza dimenticare i due gol già messi a segno dall’argentino. Sulla corsia di sinistra Ivan Perisic insidia Ashley Young, mentre a centrocampo si fa avanti l’idea Roberto Gagliardini in coppia con Marcelo Brozovic. Inamovibile Achraf Hakimi a destra, mentre in difesa torna Alessandro Bastoni con Stefan de Vrij. Solito ballottaggio anche tra Danilo D’Ambrosio e Milan Skriniar.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter considerando i possibili ballottaggi (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio/Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Young/Perisic; Sensi/Vidal; Lukaku, Lautaro Martinez/Sanchez.