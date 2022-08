Lazio-Inter, conferma Dimarco. Poi altro ballottaggio: la probabile formazione – CdS

Inzaghi a distanza di giorni ha ancora gli stessi dubbi di formazione in vista di Lazio-Inter. Secondo il Corriere dello Sport, salgono le quotazioni di Federico Dimarco, poi altro ballottaggio a centrocampo.

DUBBI A CENTROCAMPO – In vista del match contro la Lazio, Simone Inzaghi ha ancora qualche dubbio di formazione che però riguarda solo il centrocampo, con la conferma in toto di difesa e attacco. Anche Denzel Dumfries, Nicolò Barella e Marcelo Brozovic saranno confermati. Per mister Inzaghi, diventa importante capire chi schierare sulla parte sinistra della formazione, dove i nerazzurri dovranno vedersela con la fisicità di Sergej Milinkovic-Savic. Da quella parte, il tecnico nerazzurro ha due opzioni: puntare, di contro, sulla fisicità di Robin Gosens e di Roberto Gagliardini, oppure confermare Federico Dimarco sulla corsia di sinistra e la tecnica di Hakan Calhanoglu, fresco anche di gol. Secondo il quotidiano romano, in questo momento, Inzaghi è più propenso a confermare la seconda opzione.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter secondo il Corriere dello Sport (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport