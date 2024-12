Lazio-Inter, come se la gioca Inzaghi? Le possibili scelte a -5

Archiviata la trasferta di UEFA Champions League contro il Bayer Leverkusen, ci si prepara alla grande sfida Lazio-Inter in programma lunedì sera. In vista della partita, Simone Inzaghi valuta i giocatori a sua disposizione e studia le scelte a cinque giorni dall’impegno.

MENO CINQUE – Rientrati con non poche difficoltà dalla Germania, dove ha avuto luogo ieri la partita contro il Bayer Leverkusen, i nerazzurri si preparano a Lazio-Inter di lunedì sera. Tra cinque giorni allo stadio Olimpico la squadra di Simone Inzaghi dovrà dare una risposta importante alla sconfitta di ieri e proseguire nel percorso in campionato. Il tutto contro una squadra che occupa una posizione di alta classifica, grazie a un grande stato di forma che ha visto anche la vittoria per 0-1 sul campo del Napoli. Per questo il tecnico nerazzurro non può permettersi di lasciare nulla al caso e, a -5, valuta già le possibili scelte in base ai giocatori a sua disposizione.

Lazio-Inter, meno cinque: Simone Inzaghi conta gli infortunati e valuta le scelte di formazione

CONDIZIONE – Il problema principale in vista di Lazio-Inter resta la difesa. Benjamin Pavard resta indisponibile e non dovrebbe rientrare prima del 2025. A preoccupare è però anche Francesco Acerbi. Simone Inzaghi vorrebbe riuscire a recuperarlo, ma le possibilità che possa essere schierato nella sfida di lunedì sera contro i biancocelesti restano piuttosto basse. A recuperare dovrebbe essere invece Denzel Dumfries. L’olandese, alle prese con un attacco febbrile, sarà presto nuovamente a disposizione. Per il resto, il fatto di avere una distanza di sei giorni tra l’impegno con il Bayer Leverkusen e quello con la Lazio, permette al tecnico di recuperare al meglio la condizione dei restanti giocatori. E di poter schierare – nei limiti del possibile – i migliori.

LAZIO-INTER, LA PROBABILE FORMAZIONE A MENO CINQUE – Questa la probabile formazione che scenderà in campo per Lazio-Inter di lunedì, con la consapevolezza che diverse cose possono ancora cambiare: Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.