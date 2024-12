Lazio-Inter, colpo di scena di Inzaghi: una novità nella probabile formazione!

Manca sempre meno a Lazio-Inter e Simone Inzaghi mette a punto la sua probabile formazione. A due giorni dalla gara spunta una novità inaspettata nell’undici titolare.

NOVITÀ – Mentre le prime sfide della sedicesima giornata di Serie A sono già andate in scena, Lazio e Inter si preparano allo scontro diretto previsto tra due giorni allo Stadio Olimpico. Dopo la trasferta di Leverkusen, Simone Inzaghi torna nella Roma biancoceleste con una probabile formazione rimaneggiata. Non stupisce l’intenzione di schierare un undici diverso da quello ricco di alternative visto in Champions League, quanto piuttosto una sorta di “novità” che l’allenatore nerazzurro ha in serbo per Lazio-Inter. Ecco cosa filtra dopo l’allenamento.

Lazio-Inter, la probabile formazione di Inzaghi a -2

SCELTA DIFENSIVA – Stando a quanto racconta Matteo Barzaghi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, a due giorni da Lazio-Inter spunta una particolarità nella probabile formazione nerazzurra. La novità ha a che fare con la difesa, dove insieme al centrale Stefan De Vrij e al difensore mancino Alessandro Bastoni, dovrebbe accomodarsi a destra Matteo Darmian. Non è più così scontata, dunque, la presenza dal primo minuto di Aurel Bisseck che, vista l’assenza per infortunio di Benjamin Pavard, è l’unico in ballottaggio con l’italiano per la maglia da titolare in Lazio-Inter.

MOTIVAZIONI – Secondo il giornalista Darmian sarebbe attualmente in vantaggio sul difensore tedesco per motivi tattici. L’italiano, infatti, rappresenta una soluzione più conservativa, andando a bilanciare il ruolo più offensivo di Denzel Dumfries avanzato sulla fascia destra. L’allenamento di domani, alla vigilia di Lazio-Inter, sarà prezioso per fugare anche gli ultimi dubbi di Inzaghi. Intanto, di seguito, il punto sulla probabile formazione nerazzurro per la gara di lunedì sera.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.