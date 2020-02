Lazio-Inter, chi con Immobile? Un candidato forte per Inzaghi – Sky

Lazio-Inter, chi con Immobile? Un candidato forte per...

Secondo quanto riportato da Matteo Petrucci nel suo servizio a “Sky Sport 24”, Simone Inzaghi sta sciogliendo gli ultimi dubbi in vista di Lazio-Inter. Solito ballottaggio tra Caicedo e Correa al fianco di Immobile, ma per il tecnico è difficile rinunciare all’attaccante dell’Ecuador in questo momento

IL DUBBIO – Felipe Caicedo è la cassazione della Lazio: quando segna, i biancocelesti vincono sempre. In questa stagione, ma anche negli anni precedenti vissuti a Roma. Ecco perché Simone Inzaghi sta pensando di schierare l’attaccante dell’Ecuador dal primo minuto in Lazio-Inter al fianco di Ciro Immobile. A Parma si è rivisto dal primo minuto Correa, ma separare Ciro e Felipe ora sembra un azzardo.

GOL PESANTI – I gol decisivi di Caicedo contro Cagliari, Sassuolo e Parma hanno portato 6 punti in classifica alla banda di Inzaghi: se Lazio-Inter si può ritenere una sfida scudetto è anche grazie a lui. Il tecnico biancoceleste, che dopo il primo anno deludente aveva bloccato la cessione dell’attaccante, dovrebbe puntare sulla sua intesa con Ciro Immobile per il match d’alta quota dell’Olimpico.

