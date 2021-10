Lazio-Inter, Calhanoglu verso l’esclusione! Lautaro Martinez in bilico – Sky

In Lazio-Inter di domani Calhanoglu non dovrebbe partire dal 1′. Inzaghi, oltre a dover decidere su Lautaro Martinez, pensa anche di escludere il turco non al meglio della condizione. Ne parla Sky Sport.

LE SCELTE – Per Lazio-Inter non bisogna solo valutare i sudamericani, ma anche Hakan Calhanoglu. Il turco è rientrato dagli impegni con la nazionale con un piccolo problema fisico: nulla di grave, ma potrebbe essere risparmiato in vista dello Sheriff. In collegamento con 23 su Sky Sport 24, Matteo Barzaghi dà Roberto Gagliardini in vantaggio per occupare il terzo posto a centrocampo con Nicolò Barella e Marcelo Brozovic ovviamente intoccabili. Per l’italiano sarebbe la prima da titolare in stagione. Poi c’è il rebus attacco: Lautaro Martinez sarà valutato in queste ore, dopo il rientro dall’Argentina dove ha giocato la scorsa notte. Per il momento è favorito Ivan Perisic, ma l’unica certezza è Edin Dzeko come ha ribadito Inzaghi in conferenza stampa (vedi articolo). Con Perisic in attacco Federico Dimarco si prende il posto a sinistra, l’altro dubbio è a destra con Matteo Darmian favorito su Denzel Dumfries. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Lazio-Inter, secondo Sky Sport: Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Dzeko, Perisic.