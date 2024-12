Lazio-Inter, Baroni fa la conta in allenamento: 4 assenti e non solo!

Marco Baroni deve fare i conti con qualche assenza di troppo in allenamento. A due giorni da Lazio-Inter ecco le novità legate ai biancocelesti.

SEDUTA ALLENAMENTO – Dopo gli appuntamenti di martedì e mercoledì in Europa, Lazio e Inter sono tornate a concentrarsi sul campionato. Lunedì sera ad attenderle c’è il big match all’Olimpico, nel quale si scontreranno alla caccia di punti per riuscire a mantenere la più alta posizione possibile in classifica. Come Simone Inzaghi, anche Marco Baroni deve fare i conti con qualche fastidiosa assenza e, di conseguenza, con eventuali scelte alternative per la formazione titolare di Lazio-Inter. Questo quanto emerge dall’allenamento odierno dei biancocelesti.

Lazio-Inter, le novità biancocelesti dopo l’allenamento

ASSENZE E RIENTRI – A due giorni da Lazio-Inter i biancocelesti sono stati impegnati nel consueto allenamento svoltosi a Formello. Alla seduta, però, non hanno partecipato in quattro: Patric, Gigot, Rovella e Dia. Ma non solo, anche Zaccagni, Vecino e Romagnoli sono rimasti parzialmente fuori per svolgere del lavoro differenziato. Tra questi ultimi, chi non è in dubbio per Lazio-Inter è il capitano biancoceleste. Al contrario, Romagnoli e Vecino restano in forse, dopo essere stati esclusi anche dalla sfida di Europa League per via degli infortuni. Lunedì sera, inoltre, non ci sarà neanche Castellanos per via della squalifica. Noslin prenderà il posto di quest’ultimo, con la possibilità di vedere anche un cambio di modulo da parte di Baroni. Se così non dovesse accadere, dovrebbe essere Dia l’ultima punta per il classico 4-2-3-1 biancoceleste, sempre se come previsto domani rientrerà ad allenarsi con la squadra.