Lazio-Inter, l’avversario: biancocelesti partiti bene, poi shock Atalanta

Ciro Immobile Cagliari-Lazio

Lazio-Inter, per la terza giornata di Serie A 2020-2021, si giocherà oggi alle ore 15. Le due squadre arrivano al match su onde psicologiche diverse. Ecco un breve riassunto dell’avvio di stagione dei biancocelesti.

UP AND DOWN – Lazio e Inter non sono mai state così distanti, a livello tecnico e psicologico, come in questo momento. Antonio Conte può contare su un organico a pieno (fin troppo) regime, Simone Inzaghi deve invece fare i conti con alcune mancanze (vedi convocati), in primis il difensore Luiz Felipe. I nerazzurri vengono da due vittorie su due, i biancocelesti invece sono saliti sulle montagne russe. Alla prima giornata, infatti, superano agilmente il Cagliari. Un facile 0-2, che porta le firme di Manuel Lazzari e (stranamente) Ciro Immobile. Mercoledì scorso, invece, nel recupero della prima giornata, è arrivata una doccia a dir poco gelata. All’Olimpico l’Atalanta si è imposta con un sonoro 4-1, col primo tempo chiuso già sullo 0-3. Una prova completamente insufficiente della Lazio, davanti allo strapotere dei bergamaschi. Due partite inverse, diametralmente opposte: quale delle due versioni troverà davanti a sé l’Inter oggi?

UOMO-CHIAVE – Diversi pezzi forti della rosa biancoceleste sono parsi annebbiati rispetto allo scorso anno, in primis Ciro Immobile, l’uomo da trentasei gol in campionato lo scorso anno. Se a questo si aggiungono alcune assenze per infortuni, e un mercato fin qui incompleto, è lecito questo avvio sottotono della Lazio. Tuttavia Luis Alberto continua a dimostrare di essere l’elemento-cardine dell’undici di Inzaghi. Il gioco biancoceleste passa dai suoi piedi, prima che da quelli di Sergej Milinkovic-Savic: in Lazio-Inter i nerazzurri dovranno – come sempre – prestare attenzione innanzitutto a questi due.