Lazio-Inter, 3ª giornata di Serie A: canale diretta TV e LIVE streaming

Lazio-Inter

Lazio-Inter è in programma nel weekend. Si va in campo per la terza giornata di Serie A, dopo che mercoledì entrambe le squadre sono state impegnate nei recuperi della prima. Ecco come, dove, quando e su che canale seguire in diretta TV e LIVE streaming la partita.

PARTITA

Lazio-Inter (3ª giornata di Serie A 2020/21).

DOVE

Stadio Olimpico di Roma.

QUANDO

Domenica 4 ottobre 2020 a partire dalle ore 15.

DIRETTA TV

DAZN1 (canale 209 di Sky), accessibile solo agli abbonati.

LIVE STREAMING

DAZN (sito ufficiale o app per dispositivi mobili), utilizzabile solo dagli abbonati alla piattaforma.

INFORMAZIONI SU LAZIO-INTER

SITUAZIONE IN CLASSIFICA – L’Inter di Antonio Conte si trova a punteggio pieno in Serie A dopo aver battuto Fiorentina (4-3) e Benevento (2-5), assieme ad altre cinque squadre. La Lazio di Simone Inzaghi, dopo il successo per 0-2 a Cagliari sabato scorso, ha perso malamente mercoledì 1-4 contro l’Atalanta. I biancocelesti si trovano quindi attardati di tre punti rispetto ai nerazzurri.

