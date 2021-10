Lazio-Inter 0-1 al 45′, Perisic ringrazia Barella per il vantaggio nerazzurro

Termina il primo tempo di Lazio-Inter, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A (segui QUI la nostra live). Ecco quanto successo fin qui allo stadio Olimpico di Roma, con il vantaggio dei nerazzurri firmato da Ivan Perisic su rigore guadagnato da Nicolò Barella.

VANTAGGIO NERAZZURRO – Bastano solo 12 minuti per sbloccare il risultato di Lazio-Inter: Nicolò Barella viene lanciato in profondità da Matteo Darmian e in area anticipa Hysaj che lo tocca e lo abbatte, procurandosi così il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Ivan Perisic che a tu per tu con Pepe Reina non si lascia ipnotizzare e trasforma per il gol dello 0-1. Dopo una fase di predominio territoriale da parte dei nerazzurri, è la Lazio a rendersi pericolosa al 24′, quando Basic si ritrova a concludere un’azione costruita bene dai biancocelesti sulla sinistra, ma il suo tiro a botta sicura è respinto ottimamente da Samir Handanovic che si fa trovare pronto.

Lazio-Inter, nerazzurri in vantaggio all’intervallo

OCCASIONI – Azioni da una parte e dall’altra in questo primo tempo, con Ciro Immobile che batte il primo colpo al 32′ con un colpo di testa in mezzo all’area, bravissimo Milan Skriniar a disturbarlo e a far colpire male l’attaccante biancoceleste. Poco dopo è Pepe Reina a essere chiamato a un grande intervento, precisamente al 34′ quando Ivan Perisic calcia un siluro dalla distanza e costringe il portiere spagnolo a superarsi per evitare lo 0-2. Nel finale è la Lazio a cercare il gol del pareggio con un tiro dalla distanza di Basic prima – parato da Handanovic – e da un tiro di Pedro poi che viene deviato in angolo. Dopo un solo minuto di recupero arriva il fischio del direttore di gara: termina il primo tempo di Lazio-Inter sul punteggio di 0-1.

LAZIO 0 – 1 INTER

MARCATORI: rig. Perisic (I) al 12′

LAZIO (4-3-3): 25 Reina; 77 Marusic, 3 Luiz Felipe, 4 Patric, 23 Hysaj; 21 S. Milinkovic-Savic, 6 Lucas Leiva, 88 Basic; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile (C), 9 Pedro.

A disposizione: 1 Strakosha, 31 Adamonis; 5 Escalante, 8 Akpa Akpro, 10 Luis Alberto, 19 Vavro, 20 Zaccagni, 26 Stefan Radu, 27 Moro, 29 Lazzari, 32 Cataldi, 94 Muriqi.

Allenatore: Maurizio Sarri

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 23 Barella, 32 F. Dimarco; 9 Dzeko, 14 Perisic.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 Andrei Radu; 2 Dumfries, 8 Vecino, 10 Lautaro Martinez, 11 Kolarov, 13 A. Ranocchia, 19 J. Correa, 20 Calhanoglu, 33 D’Ambrosio, 48 Satriano.

Allenatore: Simone Inzaghi