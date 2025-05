Lazio, due diffidati ammoniti contro la Juventus: salteranno l’Inter!

La Lazio conquista un pareggio contro la Juventus ma perde due calciatori per la prossima gara contro l’Inter. Ecco i due diffidati che hanno ricevuto l’ammonizione.

LA PROSSIMA – Da pochi minuti è terminata Lazio-Juventus, scontro diretto per la conquista del quarto posto in classifica. La gara dell’Olimpico, che ha visto andare inizialmente in vantaggio la squadra ospite, è terminata in pareggio grazie al gol, quasi allo scadere, messo a segno da Matias Vecino. Il risultato, quindi, tiene ancora accesa la corsa all’Europa, e rende più agguerrita la squadra di Marco Baroni in vista del prossimo impegno di campionato. Impegno che sarà proprio contro l’Inter, alle ore 15.00 di domenica 18 maggio.

Lazio, due salteranno l’Inter: ecco i diffidati che hanno ricevuto l’ammonizione

DUE ASSENTI – Per Inter-Lazio di domenica prossima, però, Marco Baroni non avrà a disposizione due titolarissimi: Luca Pellegrini e Mattia Zaccagni. I due biancocelesti, infatti, erano diffidati e hanno ricevuto un cartellino giallo ciascuno nel corso della gara odierna contro la Juventus. Pellegrini è stato ammonito all’80’ per protesta, mentre Zaccagni ha ricevuto la sanzione al 90+2′, sempre per lo stesso motivo. Questi, quindi, i due assenti certi per la formazione biancoceleste nella prossima sfida di campionato, prevista a San Siro, contro l’Inter.