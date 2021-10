Lazio, continua la preparazione verso l’Inter. Partitella decisa da un volto nuovo

Lazio-Inter è in programma sabato 16 ottobre, dopo la sosta per le nazionali. La squadra di Sarri continua a preparare il match contro i nerazzurri di Inzaghi.

PARTITA IN FAMIGLIA – Gli uomini allenati da Maurizio Sarri si sono ritrovati per una seduta pomeridiana, iniziata con un maxi torello. In seguito la squadra è stata divisa in tre gruppi e il lavoro è proseguito con il riscaldamento tecnico e con una serie di esercitazioni a campo ridotto. Nella partitella, terminata 1-0, decisivo il gol del nuovo acquisto Toma Basic. Nella giornata di domani è in programma una doppia seduta di allenamento per la Lazio in preparazione del match di Serie A contro l’Inter.