Lazio, che motivazioni contro l’Inter: rivincita per due anni fa e su de Vrij – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea che la Lazio ha motivazioni molto forti per battere l’Inter. La gara è una doppia rivincita: per lo spareggio di due anni fa e per de Vrij.

RIVINCITA – Se le motivazioni fanno la differenza, Simone Inzaghi avrà ricordato ai suoi giocatori come persero il quarto posto, il 20 maggio 2018, proprio di fronte all’Inter e in circostanze irripetibili. E’ l’occasione giusta per la rivincita con gli interessi.

DE VRIJ EMBLEMA – Battere de Vrij, il simbolo dei sogni irrealizzabili per i tifosi laziali, avrebbe un significato doppio per Lotito e Tare, ma forse anche per Inzaghi e lo staff, che si sentirono traditi dall’olandese. Abbandonava la “comfort zone” di Formello, parole sue, per salire di categoria. Immobile, Luis Alberto e Milinkovic lo attendono alla resa dei conti e nello stesso stadio dove si consumò il sorpasso nerazzurro nell’ultimo quarto d’ora del campionato.

CRESCITA IN DIFESA – E’ anche significativo che intorno ad Acerbi, il suo sostituto, Inzaghi abbia costruito la miglior difesa della Serie A: 20 gol incassati in 23 giornate, primato appena raggiunto, a testimonianza di come la crescita di una squadra passi attraverso il lavoro sul campo e non solo dal mercato. Luiz Felipe, Radu e Patric, davanti a Strakosha, sono gli interpreti che hanno permesso alla Lazio di incassare gli stessi gol dei colossi Skriniar, de Vrij, Godin e Handanovic, fuori per infortunio e rimpiazzato da Padelli.