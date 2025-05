Lazio, celebrazione e lavoro a Formello: sfiducia per un rientro con l’Inter!

Clima di celebrazione a Formello, dove la Lazio è tornata anche a lavoro. Le ultime indicazioni dall’allenamento dei biancocelesti in vista della gara contro l’Inter. Un rientro a rischio per Marco Baroni.

NON SOLO ALLENAMENTO – Mentre l’Inter si gode ancora l’ultimo giorno di riposo a disposizione, la Lazio torna ad allenarsi sui campi di Formello. Non solo lavoro per la squadra di Marco Baroni, considerando il clima di celebrazione per lo storico scudetto conquistato nel 2000 che si respira in questi giorni. Domani, infatti, ricorrerà il venticinquesimo anniversario di quel traguardo, per il quale è tornato a fare visita all’ambiente biancoceleste anche Sergio Cragnotti, all’epoca presidente del club. I riflettori si spostano, però, soprattutto sul campo, in vista della gara di campionato di domenica contro l’Inter.

La Lazio torna a lavoro: le novità da Formello in vista dell’Inter

LE ULTIME – Proprio da Formello arrivano le ultime novità legate alla squadra di Baroni, reduce dalla seduta d’allenamento mattutina. Matteo Petrucci, in collegamento su Sky Sport 24, ricorda le due importanti assenze per i biancocelesti: a San Siro contro l’Inter non ci saranno Mattia Zaccagni e Luca Pellegrini, squalificati dopo le ammonizioni rimediate contro la Juventus da diffidati. Il primo verrà sostituito dallo spagnolo Pedro, rivelatosi protagonista – anche se da subentrato – nelle ultime gare dei biancocelesti. Vige sfiducia, poi, per il rientro dell’infortunato Nuno Taveres, che continua a lavorare a parte. Al momento le chance di recupero del portoghese sono piuttosto minime. L’intenzione di Baroni è quella di schierare una Lazio particolarmente offensiva – con un doppio centravanti – per provare a far male all’Inter e a trovare tre punti utili a inseguire ancora il sogno Champions League.