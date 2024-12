Lazio, Baroni stravolge tutto contro l’Inter? Novità tattica e due dubbi!

In occasione di Lazio-Inter Marco Baroni potrebbe sfruttare l’effetto sorpresa contro Simone Inzaghi. L’allenatore biancoceleste sta pensando a una mossa particolare.

NOVITÀ – Dopo lo scontro d’alta classifica contro la Fiorentina, poi interrotto per cause di forza maggiore, l’Inter dovrà vedersela anche con la Lazio. In parità, a 31 punti, ma con i nerazzurri sopra di due posizioni per differenza reti, il match di lunedì sera diventa un vero e proprio scontro diretto al quale c’è da fare particolare attenzione. I biancocelesti, infatti, sono in un ottimo momento, come racconta la vittoria di ieri sera in Europa League contro l’Ajax ma anche i due successi consecutivi contro il Napoli, una in Coppa Italia e l’altra in campionato. Quella vista in queste partite, però, potrebbe non essere la stessa identica Lazio che attenderà l’Inter all’Olimpico per il posticipo della sedicesima giornata di Serie A.

Lazio-Inter, Baroni prova a sorprendere Inzaghi? Ecco la probabile mossa!

CAMBIAMENTI – Marco Baroni sembra avere in serbo una sorta di “sorpresa” per l’Inter di Simone Inzaghi. Sono in corso delle valutazioni, infatti, sul sistema di gioco biancoceleste, che potrebbe cambiare da 4-2-3-1 a 4-3-3. La notizia arriva da Matteo Petrucci, intervenuto su Sky Sport 24 per fare luce sulle scelte e le disponibilità dell’allenatore in vista della gara contro i nerazzurri. Secondo il giornalista Baroni sta valutando il cambio tattico, che prevede un giocatore offensivo in meno – in questo caso Boulaye Dia – e un centrocampista in più, come Fisayo Dele-Bashiru.

LA DECIZIONE – La decisione di schierare un centrocampo a tre contro l’Inter dipenderà molto anche dalle condizioni di Matias Vecino – ex della gara – che è ancora in dubbio. Come in dubbio è ancora anche Alessio Romagnoli, il cui recupero entro lunedì non risulta così scontato. Tra le certezze dell’allenatore della Lazio, invece, c’è l’assenza dello squalificato Valentin Catellanos – solitamente unica e ultima punta nel consueto 4-2-3-1 biancoceleste – che verrà sostituito da Tijjani Noslin come centravanti. Inoltre, tornerà sicuramente Mario Gila. Non resta che attendere i prossimi due allenamenti prima della gara contro l’Inter per avere qualche risposta in più sull’eventuale cambio di gioco di Baroni.