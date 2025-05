Lazio, Baroni sperimenta e ridisegna la formazione anti-Inter – CdS

Contro l’Inter, questa sera a San Siro, sarà una Lazio inedita, sperimentale, quasi rivoluzionata. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Marco Baroni, condizionato da squalifiche, infortuni e giocatori non al meglio, ha deciso di rimescolare le carte, proponendo una formazione mai vista prima.

CAMBIA TUTTO – L’assenza di Mattia Zaccagni (squalificato) e la defezione dell’ultimo minuto di Lazzari (problemi ai flessori) hanno ridotto all’osso le opzioni sugli esterni, mentre Isaksen, che nei piani iniziali avrebbe potuto partire dalla panchina, resta fortemente in dubbio per noie agli adduttori. Così Baroni ha dovuto reinventare la trequarti, affidandosi a scelte insolite: Pedro largo a destra, Boulaye Dia adattato a sinistra, e Matìas Vecino addirittura trequartista, dietro a Taty Castellanos, unica punta. Una Lazio strana, figlia di continui test e valutazioni giorno dopo giorno, con Nuno Tavares rilanciato titolare a sinistra nonostante non sia al top della condizione (assente anche Lazzari), e Adam Marusic riportato sul suo lato naturale a destra. In difesa si rivede Gigot, accanto ad Alessio Romagnoli, mentre in mediana ci saranno come sempre Guendouzi e Niccolò Rovella, le certezze in un centrocampo che ha vissuto alternanze per tutta la stagione.

Lazio, le sorprese non finiscono qui

EVENTUALI SVILUPPI – Non è da escludere che Baroni possa cambiare ancora qualcosa all’ultimo momento – in caso di recupero lampo di Isaksen, ad esempio – ma l’orientamento è quello visto nelle ultime prove, con un undici improvvisato ma con la voglia di sorprendere. Contro l’Inter a pieno organico e in grande forma, la Lazio cercherà di strappare punti utili per restare agganciata alla corsa europea.

