Lazio, Baroni tra infortuni e squalifiche: la probabile formazione contro l’Inter

A due giorni dalla delicata trasferta di San Siro contro l’Inter, Marco Baroni deve ancora sciogliere diversi dubbi di formazione. Il tecnico biancoceleste, è chiamato a gestire una rosa decimata tra infortuni e squalifiche, in una gara che potrebbe essere cruciale per le residue speranze europee della Lazio. Di seguito la probabile formazione dei biancocelesti.

LE SCELTE – Baroni dovrà fare a meno di due pedine importanti come Mattia Zaccagni e Luca Pellegrini, entrambi fermati dal Giudice Sportivo. La corsia mancina, dunque, resta un enigma. Nuno Tavares sta lavorando per recuperare in extremis da un problema muscolare, ma le sue condizioni restano incerte. In caso di forfait del portoghese, sulla sinistra difensiva toccherà ancora a Elseid Hysaj. Nel 4-2-3-1 disegnato dall’allenatore laziale, davanti a Mandas la linea difensiva sarà completata da Lazzari a destra, con Gila e Romagnoli al centro. In mezzo al campo confermati Guendouzi e Rovella, una coppia che Baroni sta cercando di far crescere in equilibrio e compattezza.

IN AVANTI – Sulla trequarti, al centro dovrebbe agire Boulaye Dia, alla seconda da titolare da quando è arrivato a gennaio. A destra sarà Noslin a supportare l’unica punta Castellanos, mentre a sinistra resta il ballottaggio tra Pedro e Isaksen. Lo spagnolo è favorito, viste le non perfette condizioni del danese, che ieri ha svolto un provino muscolare e oggi sarà nuovamente testato.

Lazio, la probabile formazione contro l’Inter

IN CAMPO – Non il miglior contesto possibile per presentarsi contro l’Inter, che vogliono chiudere la stagione davanti al proprio pubblico con una vittoria. Ma la Lazio ha bisogno di punti e non potrà permettersi calcoli: servirà una prestazione di carattere e concentrazione per restare agganciati alla corsa europea fino all’ultima giornata. Dall’altra parte l’Inter, in piena lotta scudetto con il Napoli impegnato in contemporanea a Parma.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella; Marusic, Dia, Pedro; Castellanos.