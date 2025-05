Lazio, Baroni perde un altro terzino prima dell’Inter! Scelte contate – Sky

L’emergenza continua in casa Lazio. Alla vigilia della delicata trasferta contro l’Inter a San Siro, arriva un’altra tegola per Marco Baroni e riguarda i terzini. Problemi seri, dunque, sulle corsie difensive per il tecnico biancoceleste, che deve ora reinventare l’intera linea laterale. Di seguito la notizia riportata da Sky Sport.

ALTRA ASSENZA – Alla vigilia della sfida tra Lazio e Inter, Marco Baroni perde un altro elemento importante sulle corsie esterne e si tratta di Manuel Lazzari. Un’assenza pesante che si somma a quella già certa di Luca Pellegrini, fermato per squalifica. La situazione più delicata è sulla fascia sinistra, dove resta in dubbio Nuno Tavares. Il portoghese, reduce da problemi muscolari, si è allenato a parte per gran parte della settimana e non ha ancora fornito garanzie fisiche sufficienti. L’indisponibilità contemporanea di Lazzari e Pellegrini potrebbe spingere Baroni a forzare i tempi e rischiarlo dal primo minuto. Un’opzione che il tecnico sta valutando con lo staff medico, consapevole però dei rischi connessi a un eventuale nuovo stop.

Lazio, scelte contate per Baroni contro l’Inter

L’ALTERNATIVA – Nel caso in cui Tavares non dovesse farcela, a sinistra toccherebbe ancora a Hysaj, unico superstite tra i terzini di ruolo. L’albanese, solitamente impiegato a destra, dovrà adattarsi sulla corsia opposta. A destra, invece, si candida Marusic, che negli ultimi anni ha spesso ricoperto il ruolo, garantendo affidabilità e senso tattico. Baroni dovrà dunque ridisegnare la difesa contro l’Inter, squadra che fa della spinta sugli esterni una delle sue armi principali. Un compito non facile per i biancocelesti, che si presenteranno a San Siro con una formazione rimaneggiata ma con la necessità di strappare punti per restare aggrappati alla zona Europa.