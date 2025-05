Lazio, Baroni fa un azzardo contro l’Inter? La probabile formazione

Marco Baroni è costretto a fare la conta contro l’Inter per via di assenze ed affaticamenti. Due sono i dubbi principali per l’allenatore della Lazio, che potrebbe anche optare per un azzardo.

QUADRO PREOCCUPANTE – La penultima giornata di campionato – la trentaseiesima, per la precisione – regala un’altra sfida importante. Domani sera la Lazio di Marco Baroni, infatti, si presenta a San Siro per affrontare l’Inter di Simone Inzaghi. La situazione non è semplicissima per i biancocelesti, che devono fare i conti con qualche assenza di troppo e con una condizione non al massimo. Alle assenze dei due squalificati Zaccagni e Pellegrini, infatti, si è aggiunto nelle ultimissime ore anche quella di Lazzari, vittima di un infortunio. A complicare il quadro della Lazio, poi, c’è anche la forma precaria di alcuni calciatori come Isaksen, che ha svolto solo gli ultimi allenamenti della settimana e Hysaj non al 100%.

Inter-Lazio, la probabile formazione di Baroni

DUE DUBBI – Tenendo in considerazione quanto raccontato poc’anzi, Baroni arriva alla vigilia di Inter-Lazio con due dubbi di formazione. Uno ha a che fare con Tavares, che l’allenatore biancoceleste potrebbe schierare dal primo minuto nonostante sia reduce da svariati problemi muscolari e da ricadute. La scelta, ovviamente, è dovuta all’emergenza terzini, ma potrebbe rivelarsi anche un azzardo. L’altra incognita sull’undici di Inter-Lazio, poi, riguarda l’utilizzo di Pedro, in gara con Dele-Bashiru per una maglia da titolare. Il dubbio di Baroni è se far giocare dall’inizio lo spagnolo o sfruttarlo a gara in corso, quando spesso in stagione si è rivelato prezioso. Di seguito, poi, il resto delle scelte biancocelesti per la sfida di domani sera, alle ore 20.45, a San Siro:

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksean, Dia, Dele-Bashiru; Castellanos.