Lazio tra assenze e scelte obbligate: i dubbi di Baroni a -3 dall’Inter

Baroni prepara la sfida di domenica sera a San Siro contro l’Inter con diversi nodi da sciogliere, complici infortuni e squalifiche che limitano le opzioni a disposizione.

ASSENZE E DUBBI – Contro l’Inter, la Lazio dovrà fare a meno di due pedine fondamentali come Luca Pellegrini e Mattia Zaccagni, entrambi fermati dal giudice sportivo. Sulla corsia sinistra d’attacco, al posto dell’attaccante, toccherà quasi certamente a Pedro. L’esperto attaccante spagnolo, che ha saltato l’ultima seduta per gestione fisica, dovrebbe tornare a disposizione in tempo per San Siro e partire titolare. Più incerta, invece, la situazione sulla fascia destra, dove Gustav Isaksen non si è allenato nemmeno oggi. È il secondo giorno consecutivo di assenza per il danese, la cui presenza contro l’Inter è sempre più in dubbio. In caso di forfait, Baroni sta valutando diverse alternative.

Torna il doppio centravanti, ma il dubbio Tavares resta

NODO DA SCIOGLIERE – Nuno Tavares è tornato ad allenarsi con il gruppo, ma difficilmente partirà titolare. Al suo posto, si va verso la conferma di Adam Marusic a sinistra, con Manuel Lazzari a presidiare la fascia destra. La certezza per l’attacco biancoceleste è il ritorno al modulo con il doppio centravanti. Taty Castellanos guiderà l’attacco, supportato alle sue spalle da Boulaye Dia, che agirà da seconda punta, cercando di sfruttare la sua rapidità e capacità di muoversi tra le linee.