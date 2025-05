Lazio, in allenamento due assenze sicure prima dell’Inter. Altri due in dubbio – Sky

A pochi giorni dalla sfida di prestigio contro l’Inter a San Siro, in programma domenica sera, la Lazio deve fare i conti con un numero crescente di assenze e acciacchi. Alla seduta odierna di allenamento, infatti, mister Igor Tudor ha dovuto rinunciare a quattro elementi.

IN ALLENAMENTO – Mattia Zaccagni e Luca Pellegrini, entrambi squalificati e quindi indisponibili per la trasferta milanese, non hanno preso parte alla sessione mattutina svolta nel centro sportivo di Formello. Nessuna sorpresa, considerando la loro esclusione forzata, ma a destare maggiore attenzione sono state le assenze di Gustav Isaksen e Pedro, entrambi rimasti a riposo. Entrambi restano in forte dubbio per la gara contro i nerazzurri.

Lazio, un altro big a parte: in dubbio contro l’Inter

DIVERSO DAGLI ALTRI – Allenamento differenziato, invece, per Nuno Tavares. L’esterno portoghese, alle prese con un problema fisico, continua il suo percorso di recupero ma la sua convocazione per domenica appare sempre più difficile. La lista degli assenti o potenziali indisponibili, quindi, si allunga proprio nella fase cruciale della preparazione alla gara contro i campioni d’Italia.