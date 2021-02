Lazio al lavoro per la sfida contro l’Inter,...

Lazio al lavoro per la sfida contro l’Inter, domani la partenza per Milano

Seduta tecnica per la Lazio oggi a Formello, in preparazione della sfida di domenica sera a San Siro contro l’Inter. I biancocelesti partiranno domani verso Milano, al termine della seduta di rifinitura.

LAVORO TECNICO – Lazio al lavoro in vista della sfida di domenica sera a San Siro contro l’Inter. Dopo il riscaldamento in palestra, i biancocelesti hanno svolto lavoro tecnico sul terreno di gioco, per poi continuare con esercitazioni atletiche e un’ampia fase tattica. A concludere l’allenamento una “classica” partitella, decisa dalla rete di Muriqi. Domani, dopo la seduta di rifinitura, la squadra capitolina partirà alla volta di Milano.

