Lazio al completo per Sarri. Pedro torna dal 1′, fuori nomi importanti – CdS

Sarri ospita l’Inter all’Olimpico consapevole di avere l’intera rosa al completo. Ritrovato Pedro, secondo il Corriere dello Sport sarà schierato subito titolare. Altri nomi importanti fuori dalle scelte del tecnico.

DA FORMELLO – Lazio-Inter sarà il primo big-match stagionale per entrambi gli allenatori ed è proprio per questo motivo che faranno di tutto per fare bene. Maurizio Sarri conosce bene l’importanza di questa partita e per questo non vorrà commettere passi falsi, soprattutto con l’intera rosa a disposizione. Recuperato anche Pedro, che sarà schierato subito titolare in attacco per supportare Ciro Immobile. Con loro anche Felipe Anderson, motivo per cui Mattia Zaccagni sarà escluso dagli undici titolari e andrà in panchina, proprio come Luis Alberto. A centrocampo, invece, Basic è in vantaggio su Matìas Vecino. Confermato anche Provedel tra i pali.

Fonte: Corriere dello Sport