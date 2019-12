Lazaro unico nerazzurro bocciato in Inter-Genoa, entra male – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” nelle sue pagelle di Inter-Genoa tra i nerazzurri boccia solamente Valentino Lazaro.

IL PEGGIORE – Un solo bocciato in casa Inter contro il Genoa. Si tratta di Lazaro, che prende 5,5. Siamo crudeli ma dobbiamo. L’insufficienza per un retropassaggio avventato che per poco non accende Agudelo.