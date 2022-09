Lazaro, sogno è la rivincita sull’Inter! Prestazioni col Torino in crescita – TS

Valentino Lazaro, esterno di proprietà dell’Inter, è attualmente in prestito al Torino. L’austriaco, secondo Tuttosport, sogna la rivincita sul club nerazzurro

RIVINCITA – Valentino Lazaro è in prestito dall’Inter al Torino. L’esterno austriaco, secondo Tuttosport, potrebbe scendere in campo domani sera contro la sua ex strada, impegnato sulla corsia di destra dei granata. Lazaro, spiega il quotidiano, sogna una rivincita il grande stile contro i suoi ex compagni. L’esterno, con il Torino, è in netta crescita dal punto di vista atletico e, inoltre, sta ritrovando la fiducia che aveva smarrito nelle ultime settimane. Juric si fida dell’ex Herta Berlino che è reduce da un’ottima prestazione contro il Lecce.

Fonte: Tuttosport – Daniele Galosso