Lazaro entra male, in Inter-Genoa perde più di un pallone – TS

“Tuttosport” boccia un solo giocatore dell’Inter contro il Genoa. Si tratta di Valentino Lazaro, troppo svagato.

IL PEGGIORE – Lazaro è il peggiore contro il Genoa, l’unico bocciato dell’Inter. Il suo voto è 5,5. Perde più di un pallone in modo banale. E non è la prima volta in cui non entra bene in partita.