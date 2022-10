Lautaro Martinez vuole esserci dal 1′ per Inter-Barcellona! Le sensazioni

Lautaro Martinez è il grande dubbio alla vigilia di Inter-Barcellona. L’argentino, regolarmente presente in allenamento (vedi articolo), ci tiene tantissimo a giocare la sfida di Champions League contro i blaugrana. Le ultime di Sky Sport

GRANDE VOGLIA – Lautaro Martinez è ancora in dubbio per Inter-Barcellona. Secondo le ultime di Matteo Barzaghi, l’argentino farà di tutto per esserci: «Abbiamo osservato Lautaro Martinez con attenzione e sembrava a posto, ce lo descrivono molto desideroso di giocare questa partita con il Barcellona. Sono queste le partite che lo esaltano, fa gol pesanti. Farà di tutto per esserci dal 1′. Sono in 3 per due maglie in attacco: se Lautaro desse garanzie, Dzeko e Correa si giocherebbero l’altro posto. Su Lukaku le cose sono diverse (QUI le dichiarazioni di Simone Inzaghi sul belga)».