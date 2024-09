Lautaro Martinez e la voglia di riscatto: il capitano dell’Inter a caccia del primo gol – CdS

Alla vigilia del derby di Milano, capitan Lautaro Martinez si prepara a uno degli appuntamenti più importanti della stagione. I zero gol segnati in questo avvio di stagione non rappresentano una crisi, né devono diventare un ossessione. La condizione fisica fin qui non è mai stata ottimale dopo la preparazione estiva. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, il derby può essere la partita giusta per sbloccarsi.

PRIMO GOL – Per Lautaro Martinez, questa non è una partita qualunque: con 8 reti in 16 confronti contro il Milan, i rossoneri sono una delle sue vittime preferite. Il capitano dell’Inter è a caccia del suo primo gol stagionale, dopo un inizio sottotono, complice anche un infortunio che lo ha tenuto fuori in una gara di campionato e la panchina nella sfida di Champions League contro il Manchester City. Il derby arriva in un momento chiave per Lautaro Martinez, che vuole tornare protagonista dopo alcune partite in cui non è riuscito a incidere, come contro Genoa, Atalanta e Monza. Oltre Marcus Thuram, l’attacco dell’Inter ha faticato nelle ultime uscite, e con i compagni di reparto Taremi, Arnautovic e Correa tutti a secco, la squadra ha bisogno più che mai dei gol del suo capitano.

Lautaro Martinez e la voglia di riscatto: il Milan per rilanciarsi

NEL DERBY – Il derby di domani sera rappresenta per Lautaro Martinez l’occasione perfetta per rilanciarsi. Nelle 16 sfide giocate contro il Milan in tutte le competizioni, il centravanti argentino ha già segnato 8 reti, confermandosi come uno degli uomini più pericolosi nei confronti dei rossoneri. Tra le squadre italiane, solo Salernitana (10 gol) e Cagliari (9 gol) hanno subito più reti dal Toro, ma le marcature contro i cugini di Milano hanno sempre avuto un valore speciale. Nonostante l’ottima tradizione contro i rossoneri, Lautaro non segna nel derby da quasi un anno e mezzo. La sua ultima rete contro il Milan risale infatti alla semifinale di ritorno della Champions League, un gol pesantissimo che ha contribuito alla qualificazione dell’Inter alla finale. Nella passata stagione, nonostante la squadra abbia dominato, l’attaccante non è riuscito a segnare né all’andata né al ritorno in campionato, un dato che potrebbe aggiungere ulteriore motivazione.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia