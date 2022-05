Lautaro Martinez verso la panchina, Inzaghi cambia la coppia d’attacco – TS

Lautaro Martinez verso la panchina, contrariamente da quanto riportato precedentemente dal Corriere dello Sport (vedi articolo), secondo TuttoSport, Simone Inzaghi avrebbe scelto una nuova coppia d’accatto.

IN ATTACCO – Secondo il quotidiano di Torino, Lautaro Martinez oggi non sarà schierato tra i titoli in vista della difficile trasferta contro l’Udinese. In realtà il ballottaggio è ancora aperto, ma secondo il collega Federico Masini ad avere la meglio dovrebbe essere un altro argentino, cioè Joaquin Correa, che tornerà dunque a far coppia con Edin Dzeko, così come in occasione di Spezia-Inter.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini