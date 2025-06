Lautaro Martinez si unisce all’Inter a Los Angeles: primo allenamento con Chivu!

Lautaro Martinez è tornato. Il capitano dell’Inter ha raggiunto la squadra a Los Angeles e ha preso parte al suo primo allenamento agli ordini di Cristian Chivu. Un momento simbolico ma anche molto concreto per la nuova era nerazzurra, cominciata ufficialmente con il passaggio di consegne da Simone Inzaghi a Chivu, fino ad arrivare all’impegno al Mondiale per Club.

PRIMO APPROCCIO – Nella splendida cornice del centro sportivo della UCLA, sede del ritiro estivo della Beneamata, il capitano ha riabbracciato i compagni dopo gli impegni con la Nazionale argentina. Lautaro Martinez è arrivato nella serata di ieri e questa mattina ha svolto regolarmente la seduta di allenamento, già pienamente integrato nel gruppo. Un rientro importante non solo per l’aspetto tecnico, ma anche per quello simbolico: Lautaro è il volto della nuova Inter e la sua presenza rappresenta un segnale di continuità e ambizione. L’allenamento odierno, il primo aperto ai media dall’inizio del ritiro californiano, ha visto anche la partecipazione di altri giocatori rientrati dagli impegni internazionali. Chivu, visibilmente concentrato e motivato, ha diretto la seduta con grande attenzione ai dettagli, alternando esercitazioni tecniche a situazioni tattiche in vista della sfida contro il Monterrey.

Lautaro Martinez conosce Chivu, attesa per la presentazione

AL PUBBLICO – La conferenza stampa di presentazione di Cristian Chivu è attesa per domani: l’allenatore parlerà ai giornalisti presenti a Los Angeles e in collegamento da tutto il mondo. Sarà l’occasione per raccontare i primi giorni da tecnico dell’Inter e le sue sensazioni alla vigilia di una competizione prestigiosa. Intanto, con una temperatura mite e il fuso orario di nove ore rispetto all’Italia, la squadra prosegue il lavoro con l’obiettivo di farsi trovare pronta. E ora che il capitano è tornato, l’Inter può davvero iniziare a fare sul serio in vista della nuova stagione, anche se prima servirà terminare al meglio questa.