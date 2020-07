Lautaro Martinez unico bocciato col Brescia: cosÃ¬ non va – CdS

Lautaro Martinez unico bocciato col Brescia: così non va – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” in Inter-Brescia boccia solo un nerazzurro. Si tratta di Lautaro Martinez, che sbaglia davvero troppo.

UNICO BOCCIATO – Un solo bocciato in casa Inter, di conseguenza il peggiore tra i nerazzurri. Lautaro Martinez prende 5. Non partecipa alla festa. Joronen gli nega il 4-0, ma è lui a sbagliare sia alla fine del primo tempo sia a inizio ripresa. Ancora una volta se non segna subito si eclissa. Così non va.