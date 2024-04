Lautaro Martinez, Udinese-Inter per scongiurare la ‘Maledetta Primavera’!

La stagione preferita di Lautaro Martinez? Forse non la primavera. Lo dicono i numeri. Ma Udinese-Inter serve per scongiurare i demoni di marzo e aprile.

STAGIONE – ‘Maledetta Primavera’, cantava Loretta Goggi nel 1981 e, forse, potrebbe farlo anche Lautaro Martinez nel 2024. Non solo perché la canzone è tutt’ora in voga, piuttosto perché il periodo primaverile sembra essere quello meno preferito del bomber argentino. Ogni sfida, dunque, potrebbe essere quella giusta per invertire il trend. In questo caso è Udinese-Inter, in scena alle ore 20.45 di questa sera all’Bluenergy Stadium. Lautaro Martinez, stando agli ultimi aggiornamenti legati alle scelte di Simone Inzaghi, affiancato dal compagno Marcus Thuram, partirà titolare nel match valido per la trentunesima giornata di Serie A. L’obiettivo del ‘Toro’, oltre che aiutare e accompagnare la squadra di cui ne è capitano indiscusso, sarà quello di tornare alla realizzazione personale. Il gol all’argentino manca dal 28 febbraio, in occasione della sfida contro l’Atalanta ospitata da San Siro. Con la maglia nerazzurra, però. Perché con quella dell’Argentina l’ultima marcatura è molto più recente: risale al 27 marzo, nell’ultima pausa per le nazionali.

NUMERI – Marzo, dunque, non è il mese preferito di Lautaro Martinez, visto che con l’Inter è rimasto a secco. Udinese-Inter potrebbe servire a dare una sterzata anche al calendario di Aprile, considerando che nelle stagioni scorse in questo periodo l’argentino non è stato particolarmente prolifico. Dal 2018, infatti, i numeri del ‘Toro’ segnano una lieve inflessione proprio tra Marzo ed Aprile: in totale 8 e 9, contro la massima di 21 raggiunta nei mesi di Gennaio. Indice – forse – che la primavera non è la stagione preferita di Lautaro Martinez.