Lautaro Martinez trova il gol insieme ai tre punti. Inter ‘scarta i regali’ – TS

Lautaro Martinez e l’Inter chiudono il 2024 in bellezza. La vittoria nella delicata trasferta di Cagliari fa sorridere Simone Inzaghi che si gode anche il capitano argentino tornato al gol. Insieme a Tuttosport, ripercorriamo cosa è successo ieri alla Unipol Domus.

VITTORIA – Con un Lautaro Martinez ritrovato, l’Inter batte il Cagliari in scioltezza per 3-0. Dalla trasferta sarda i nerazzurri si riportano a casa alcune certezze che fanno ben sperare per l’anno che verrà. Si tratta della quinta vittoria consecutiva in campionato. Inoltre, negli ultimi 4 incontri tra campionato e coppa Italia, Yann Sommer ha tenuto inviolata la porta dei nerazzurri. Legato a questo concetto si aggancia una linea difensiva, composta da Yann Bisseck, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni, realmente impenetrabile. Gli infortuni di Benjamin Pavard e Francesco Acerbi ormai sono un lontano ricordo. Ma la notizia più importante è la rete di Lautaro Martinez, che aggiorna il suo tabellino personale contro i sardi, portando le reti a 10. Il Cagliari diventa così la vittima preferita del Toro insieme alla Salernitana.

L’Inter porta a 19 le vittorie in trasferta contro il Cagliari: Lautaro Martinez si sblocca

RESOCONTO – Il primo tempo finisce 0-0. Scuffet viene impensierito nella prima parte di gioco per ben 4 volte dai giocatori dell’Inter. Ci prova al 3′ Marcus Thuram (Il portiere del Cagliari mette in angolo), al 14′ con Mkhitarian (a porta semi vuota), ed al 29′ su cross dalla destra di Hakan Çalhanoğlu, Martinez incorna di testa e sbaglia a porta vuota indirizzando il pallone oltre la traversa. A fine primo tempo, Nicolò Barella tira un bolide parato dal portiere sardo. Considerando gli ultimi 10′ minuti dei primi tempi ed i primi 10 minuti dei secondi tempi, è li che generalmente l’Inter fa male all’avversario. Infatti all’8′, su cross di Barella, Bastoni trova un arco di testa che spiazza Scuffet per la rete dell’1 a 0 per i nerazzurri. Ma è al 25′ che avviene la svolta. Lautaro Martinez, imbeccato da un cross di Barella sulla destra, trova un gran gol in area piccola, in estirada. E’ 2-0 per l’Inter. L’Inter chiude i giochi con un rigore Hakan Çalhanoğlu. I nerazzurri rosicchiano due punti ad Atalanta e Lazio, proiettandosi positivamente ad un 2025 ricco di impegni ed obiettivi da onorare.

