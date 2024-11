Lautaro Martinez, ti fai tutto il trittico? Inter-Arsenal irrinunciabile

Non solo la presenza da titolare nella sfida contro il Venezia, con tanto di gol. Per Lautaro Martinez si prospetta un trittico tutto da titolare. Inter-Arsenal, per uno come lui, è una sfida irrinunciabile

TRITTICO DA TITOLARE – Fino a ora, Lautaro Martinez non è mai partito da titolare in UEFA Champions League in questa stagione. La musica potrebbe e, anzi, dovrebbe cambiare domani in occasione di Inter-Arsneal. Senza Marko Arnautovic, alle prese con un’infezione a un occhio, sono di fatto tre gli attaccanti a disposizione di Simone Inzaghi. Il primo è proprio l’argentino. Poi Marcus Thuram e Mehdi Taremi, che fin qui in Europa, a differenza del capitano, ha sempre giocato dal primo minuto. Trovando però un solo gol, ovvero quello della seconda giornata, su rigore, contro la Stella Rossa nel 4-0 di San Siro. Insomma, Lautaro Martinez è il candidato principale, più di Thuram, a scendere in campo dal primo minuto. Proprio a fianco dell’iraniano, in una coppia d’attacco praticamente inedita.

Lautaro Martinez, niente stanchezza: impossibile rinunciare a Inter-Arsenal

IRRINUNCIABILE – Una gara come Inter-Arsenal è proprio irrinunciabile per Lautaro Martinez, che ha già dovuto guardare i compagni nel grandissimo match della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League in casa del Manchester City. Da capitano, l’argentino vuole essere in campo in una partita che potrebbe già dire tanto del cammino europeo dei nerazzurri. Che va a incastrarsi proprio prima del grande scontro scudetto di domenica contro il Napoli, che chiuderà questo trittico a San Siro – apertosi con la vittoria al cardiopalma per 1-0 sul Venezia – prima della sosta per le nazionali. Non solo: Lautaro Martinez è, al momento, in ripresa. Con due gol consecutivi contro l’Empoli e proprio contro il Venezia. Rete, quest’ultima, che ha deciso una partita difficilissima e quasi stregata per i nerazzurri.