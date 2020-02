Lautaro Martinez ‘Toro scatenato’. Conte si gioca tutto in 4 giorni – GdS

L’Inter di Antonio Conte è attesa da due impegni chiave per il prosieguo della stagione. La semifinale d’andata di Coppa Italia, contro il Napoli, in programma domani sera, e la sfida scudetto contro la Lazio (domenica sera all’Olimpico). Due partite cruciali, in cui il tecnico salentino potrà contare sul ritorno di Lautaro Martinez dopo la squalifica.

IL TORO SCALPITA – Ha esultato come un forsennato dopo il 3-2 di Stefan de Vrij. Lautaro Martinez avrebbe voluto essere in campo nel derby, potremmo scommetterci. Avrà tempo e modo di riprendersi un’Inter tornata capolista in sua assenza. I sensi di colpa per il rosso rimediato col Cagliari ora saranno più leggeri poiché senza di lui l’Inter ha colto due vittorie in altrettante partite. Per Lautaro Martinez ci sarà spazio già nella semifinale d’andata di Coppa Italia, contro il Napoli. Il conto, salato, per la bravata di due settimane fa è stato pagato con gli interessi. Ora c’è da rimettersi a lavoro.

COPPIA GOL – L’argentino, classe 1997, appare l’unico certo di un posto in attacco contro i partenopei. L’avversario campano non può che rievocargli dolcissimi ricordi: lo scorso anno castigò Carlo Ancelotti nel contestatissimo Inter-Napoli di Santo Stefano. Oggi Lautaro Martinez è cresciuto e ha migliorato la qualità delle sue giocate, mettendo a segno 16 gol tra campionato (11) e Champions League (5) in 26 presenze totali. Il feeling con Romelu Lukaku sta facendo sognare i tifosi. Proprio loro due hanno griffato la vittoria a domicilio del San Paolo, ormai più di un mese fa. Stavolta, però, non è scontato rivederli insieme. Almeno non dal primo minuto: c’è una sfida scudetto con la Lazio, in programma domenica all’Olimpico, a cui bisogna necessariamente pensare. Antonio Conte, dunque, si affiderà ad una rotazione puntellata e centellinata dei suoi elementi nell’arco delle due partite.

SCELTE – L’unica volta in cui il tecnico ha rinunciato a Lukaku, dall’inizio, era il 28 settembre, giorno della vittoria in casa della Sampdoria. A quella data risale anche l’ultimo gol di Alexis Sanchez, che si candida prepotentemente ad una maglia da titolare domani sera. Ma il ballottaggio tra il belga e il cileno sarà vivo fino all’ultimo. In mezzo al campo, invece, pare certa la presenza di Christian Eriksen, entrato col giusto brio nel derby. Il danese si sta calando pian piano nel mondo nerazzurro. L’Inter aveva bisogno di lui per completare il proprio percorso di crescita. Per il resto, Danilo D’Ambrosio e Alessandro Bastoni si giocano un posto in difesa. Victor Moses e Cristiano Biraghi agiranno sulle fasce (con Ashley Young a riposo). Da valutare Stefano Sensi: probabilmente darà il cambio a Eriksen nella ripresa. Conte riflette sulle scelte: la sua Inter si gioca tantissimo tra mercoledì e domenica.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Vincenzo D’Angelo